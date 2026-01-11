Haberler

Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu araç trafiğine kapatıldı

Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu araç trafiğine kapatıldı
Güncelleme:
Kahramanmaraş ile Kayseri arasındaki kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 22.30 itibariyle araç trafiğine kapatıldı.

Kayseri- Kahramanmaraş yolu saat 22.30 itibariyle yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Pınarbaşı-Göksün kara yolu: Saat 22.30 itibariyle yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çift yönlü olarak tüm araç trafiğine kapatılmıştır. Pınarbaşı- Göksün kara yolu: Saat 22.30 itibariyle yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çift yönlü olarak tüm araç trafiğine kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
