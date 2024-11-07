Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ındaki Mikrobölgeleme Çalışmaları Tamamlandı

Kahramanmaraş'ındaki Mikrobölgeleme Çalışmaları Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş'ın Boğaziçi ve Vadi bölgelerindeki mikrobölgeleme etüt çalışmalarını tamamlayarak, bölgedeki yerleşim alanlarını belirledi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Kahramanmaraş'ın Boğaziçi ve Vadi bölgelerindeki mikrobölgeleme etüt çalışmaları tamamladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü, 6 Şubat depremleri sonrası Kahramanmaraş'ın Boğaziçi ve Vadi bölgelerindeki detaylı bilimsel mikrobölgeleme etüt çalışmalarını tamamladı. Vadi bölgesinde 327 hektarlık alanın yüzde 43'lük bölümünü kapsayan eğimi yüksek bölgede kaymaların devam ettiği tespit edildi. Bu alanın heyelan riski nedeniyle 'Yerleşime uygun olmayan alan' statüsü korunacak. Geri kalan yüzde 57'lik alanda ise tehlike oluşturabilecek kayma tespit edilmedi. Bölge 'Önlemli alan' statüsüne alındı, 'Yerleşime uygun alan' olarak belirlendi. İlgili belediyeler, imar planlarında gerekli revizyonları yaparak zemin iyileştirme ve gerekli tüm önlemlerin alınması koşuluyla, 'Önlemli alanlarda' yapılaşmaya izin verebilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş'ın Vadi bölgesinde bilim insanlarımızla birlikte yürüttüğümüz titiz çalışmaları tamamladık, yeni yapı alanlarımızı belirledik. En güvenli ve yerleşime uygun alanlarda inşa projelerimize hız kesmeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma! Baba ağladı, annenin kıyafeti dikkat çekti

Narin Güran davasında tutuklu sanıklar ilk kez hakim karşısında

 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen 'Cinsel ilişki' itirafı

Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı

 Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?

Mahkeme başkanından Narin'in ağabeyine olay soru
Cinsel ilişki sorusuna Narin'in ağabeyi Enes'ten dikkat çeken yanıt

Annesi ile amcası arasında ilişki var mı? Cevabı hakime özür diletti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 7 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 7 Kasım Discord erişim engeli kalkacak mı? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 7 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Japonya İstanbul Başkonsolosu kim? MasterChef konuğu Kasahara Kenichi kimdir, kaç yaşında? FED faizi artarsa altın ve döviz ne olur? Kasım ayı FED faiz kararı sonrası altın fiyatları artar mı? KASIM AYI FED FAİZ KARARI! Kasım ayı FED faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? MasterChef Melih kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef Melih Berkay Gündüz kaçıncı oldu? FED faiz artarsa borsa ne olur? KASIM AYI FED faiz kararı sonrası kripto para piyasası ne olur? 7 yaşındaki çocuğu yumrukla bayıltan şahıs tutuklandı mı? MASTERCHEF NİGİRİ (SUSHİ) TARİFİ! Nigiri nasıl yapılır, Nigirizuşi malzemeleri neler? MASTERCHEF NOODLE TARİFİ! Noodle nasıl yapılır, malzemeleri neler?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.