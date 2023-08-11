Kahramanmaraş'ın Ulaşım ve İletişim Altyapısı İyileştirilecek

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahramanmaraş'ın ulaşım ve iletişim altyapısını eskisinden dahi iyi duruma getireceklerini söyledi. Depremde tahliye edilen insan sayısı ve yapılan yardımlar hakkında bilgi veren Uraloğlu, ayrıca depremde etkilenen kara yollarının onarım çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Kimsenin şüphesi olmasın ki Kahramanmaraş'ın ulaşım ve iletişim altyapısını eskisinden dahi iyi duruma getireceğiz" dedi.

Kahramanmaraş'a gelen Bakan Uraloğlu, ilk olarak Kahramanmaraş Valiliği'ni ziyaret etti. Uraloğlu daha sonra Büyükşehir Belediyesi'nde basın toplantısı düzenledi. Depremin ilk anından itibaren bakanlık olarak sahada olduklarını belirten Uraloğlu, bir yandan bölgeye yerli yabancı arama-kurtarma ekipleri ve hayati yardım malzemelerini naklederken, diğer yandan da bölgeden ayrılmak isteyen afetzedelere yardım ettiklerini söyledi.

'1 MİLYONUN ÜZERİNDE İNSANI TAHLİYE ETTİK'

1 milyonun üzerinde insanın hava, kara, deniz ve demir yoluyla tahliye edildiğini kaydeden Uraloğlu, "Afet bölgesindeki 9 havalimanına, 11 bin 630 iç hat ve bin 620 dış hat olmak üzere toplam 13 bin 250 uçuş ile 15 bin 582 ton yardım malzemesi ve binlerce personel taşıdık. 645 bin 518 depremzedemizi uçaklarla tahliye ettik. Demir yollarında da 404 yolcu treniyle, 100 binin üzerinde depremzedemizi güvenli illere naklettik. 64 yük treni ve 965 vagon ile bölgeye yardım malzemesi naklettik. Ayrıca demir yollarımız deprem bölgesinde çalışan iş makinesi, ambulans gibi araçlara 60 bin ton üzerinde yakıt taşıdı. Yine Ulaştırma Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz 27 milyon lira değerinde 4 bin 500 adet yakıt kartı dağıttı. Yine 17 gemi ile 519 yardım, 403 iş makinesi ve 909 personeli bölgeye ulaştırdık. Bin 450 vatandaşımız deniz yolu ile tahliye ettik. Balıkçı teknelerimiz ile Samandağ'a 39 sefer yaparak yardım götürdük. 425 tane mobil baz istasyonu, yaklaşık 3 bin 500 jeneratör, 2 bin personel sevk ederek haberleşmenin sürekliliğini sağladık" dedi.

Depremde 184 kilometrelik kara yolunun önemli şekilde etkilendiğini belirten Uraloğlu, ekiplerin süratle bu yollara müdahale ettiğini, müdahalesi mümkün olmayan noktalarda ise alternatif koridorların açıldığını ifade etti.

'ESKİSİNDEN DAHA İYİ DURUMA GETİRECEĞİZ'

Kahramanmaraş'ta depremden etkilenen Aşık Mahsuni Şerif ve Mehmet Akif İnan tünellerinde yapılan ilk onarım çalışmalarının ardından yolun kontrollü olarak trafiğe açıldığını, kalıcı onarım çalışmaları için de ihale yapılacağını kaydeden Uraloğlu, şunları söyledi:

"Kimsenin şüphesi olmasın ki Kahramanmaraş'ın ulaşım ve iletişim altyapısını eskisinden dahi iyi duruma getireceğiz. Son 21 yılda Kahramanmaraş'ın ulaşım ve iletişim altyapısına 39 milyar üzerinde yatırım gerçekleştirdik. 2003'te 72 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 364 kilometreye yükselttik. 35 kilometre BSK'lı yolu vardı; 279 kilometreye çıkardık. Birazdan da Pazarcık Çevre Yolu Şantiyemizdeki çalışmaları incelemeye geçeceğiz. Narlı-Pazarcık Devlet Yolu, Doğu Akdeniz'i Elazığ ve Malatya üzerinden Doğu Anadolu'ya, Karadeniz'e ve İran'a bağlayan güzergahta yer alması bakımından önem arz ediyor. Yaklaşık 45 kilometre uzunluğundaki yolumuz, mevcut haliyle 41,4 kilometresi sathi kaplamalı bölünmüş yol, 3,5 kilometresi sathi kaplamalı tek yol olarak hizmet veriyor. Yolumuzu bitümlü sıcak karışım kaplamalı hale getiriyoruz. Pazarcık şehir geçişinde 2 kilometrelik kesim ile Ulubahçe mevkisinde 2,5 kilometrelik kesim olmak üzere toplam 4,5 kilometre tamamladık. Üstyapı imalatlarına devam ediyoruz. Proje kapsamında ayrıca 10,5 kilometre uzunluğundaki Pazarcık Çevre Yolu da yer alıyor. Böylece projenin toplam uzunluğu 55,4 kilometreye ulaşmaktadır. Çevre yolu ile Pazarcık şehir merkezinden geçen şehirler arası trafiğin kentin dışına alınması sağlayarak, trafikte yaşanan yoğunluğun ve kazaların önüne geçmeyi hedefliyoruz. Ayrıca yolun devlet yoluna bağlantı noktalarında inşa edilecek 81 metrelik 2 adet farklı seviyeli kavşak ile trafiğin devlet yoluna güvenli katılımını da sağlayacağız."