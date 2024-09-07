Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesinde 5.0 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'dan verilen bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem saat 09.31'de 5.0 büyüklüğünde, yerin 7 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.