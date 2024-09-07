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Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesinde 5.0 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD'ın açıklamasında, 'An itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız' denildi.

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD'ın açıklamasında, "An itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

AFAD'dan verilen bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem saat 09.31'de 5.0 büyüklüğünde, yerin 7 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.

Depreme ilişkin AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ilçesinde saat 09.31'de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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