Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 17.09'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Pazarcık ilçesi olarak belirlendi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 17.09'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğündeki sarsıntının 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.