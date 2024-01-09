Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Abone Ol
Güncelleme:
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde saat 22.20'de 6.97 kilometre derinlikte ve 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde saat 22.20'de deprem meydana geldi. AFAD, depremin 6.97 kilometre derinlikte ve 4.1 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.
AFAD, bugün saat 22.20'de Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 6.97 kilometre derinlikte ve 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Kaynak: ANKA / Güncel