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Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem

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Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde saat 22.20'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Nurhak olarak belirlendi.

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde saat 22.20'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Nurhak olan 4,1 büyüklüğündeki sarsıntı 6,97 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Deprem Acil Durum Dünya Güncel Haberler

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