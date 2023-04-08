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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem

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Göksun ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; Kahramanmaş'ın Göksun ilçesinde saat 03.26 sıralarında 4.1 büyüklüğünde, 16.39 kilometre derinliğide bir deprem meydana geldi. Çevre ilçelerden de hissedilen depremlerde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

ANKARA, -


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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