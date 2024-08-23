Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'dan verilen bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın ilçesi olan saat 14.59'da 4.0 büyüklüğünde, yerin 7.05 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Kahramanmaraş Deprem Göksun Dünya AFAD Dünya Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu hafta Beşiktaş maçı yok mu? BJK maçı neden yok, ertelendi mi? Bu hafta Galatasaray maçı yok mu? GS Gaziantep maçı neden yok, ertelendi mi? MasterChef ana kadroya kim girdi, 3. yedek kim? 23 Ağustos Cuma MasterChef yedeklerden kim girdi? Postacı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Postacı filmi ne zaman, nerede çekildi?
title