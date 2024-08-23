Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'dan verilen bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın ilçesi olan saat 14.59'da 4.0 büyüklüğünde, yerin 7.05 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.