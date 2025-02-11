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Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü kutlanıyor

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Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü kapsamında etkinlikler düzenleniyor.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü kapsamında etkinlikler düzenleniyor.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, eski valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Buradaki törenin ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tiyatro ekibi tarafından Uzunoluk Caddesi'nde Sütçü İmam olayı canlandırıldı, katılımcılara süt ikramında bulunuldu.

Daha sonra Kahramanmaraş Şehitliği'ni ziyaret eden protokol üyeleri, şehitler için dua etti.

Etkinliklere İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, İl Emniyet Müdürü Nureddin Gökduman, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, belediye başkanları, kurum müdür ve amirleri ile çok sayıda kişi katıldı.

Vali Ünlüer mesaj yayımladı

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Ünlüer mesajında, işgalci güçlerin zulmüne Maraş halkının boyun eğmediğini, Sütçü İmam'ın ilk kurşunu ile kıvılcımın yandığını belirtti.

Halkın, Arslan Bey komutasında Rıdvan Hoca'nın cihat çağrısıyla düşman üzerine yürüyerek, kadın-erkek, genç-yaşlı demeden tek yürek olup destansı bir direnişe imza attığını vurgulayan Ünlüer, şunları kaydetti:

"22 gün süren bu onurlu mücadele, sadece Maraş'ın değil tüm Anadolu'nun kaderini değiştirdi. 12 Şubat 1920 gecesi, Maraşlılar kendi topraklarını düşmandan temizleyerek yalnızca bir şehri değil, milletin bağımsızlık umutlarını da özgürlüğe kavuşturdu. İşte bu zafer, Kurtuluş Savaşı'nın ilk büyük kıvılcımı oldu. Maraş halkı, işgalcilerin zulmüne karşı sadece silahla değil, imanla, cesaretle ve vatan aşkıyla direndi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'kendi kendini kurtaran şehir' diyerek şereflendirdiği bu kahraman insanlar, özgürlüğü başkasından beklemeden, kendi bileklerinin hakkıyla kazandı. Onların yazdığı destan, esaret altında inleyen milletimize ilham verdi, bağımsızlık yolculuğunun meşalesini yaktı. Bu eşsiz mücadele, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından önce Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası ile onurlandırıldı ardından Maraş'a 'Kahraman' ünvanı verilerek şanlı mazisi taçlandırıldı. Bu, sadece Maraş'ın değil vatan uğruna can veren her bir kahramanın hak ettiği bir gururdu."

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
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