Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü etkinlikleri başladı

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümünün 12 Şubat'a kadar sürecek etkinlikleri başladı.

Kahramanmaraş Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde paydaş kurumlar işbirliğiyle düzenlenen etkinlikler "Nice Zorlukları Aşarak" temasıyla gerçekleşecek.

Kurtuluş haftası programı ve etkinlikleri, Abdulhamid Han Camisi'nde yapılan hatim ve dua ile başladı.

Programda vatandaşlara pilav ikramında bulunuldu.

Etkinliğe, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, kamu ve kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.