Kahramanmaraş'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu Törenlerle Kutlandı

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü kentte düzenlenen törenlerle kutlandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı Kurtuluş Haftası etkinlikleri, Kahramanmaraş Kalesi'nden yapılan top atışlarıyla başladı. Türk bayrağına İstiklal Madalyası'nın takıldığı tören kapsamında, Valilik Meydanı'nda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından "Sönmez Bu Ocak" temalı kısa film gösterildi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, buradaki konuşmasında, 12 Şubat'ın, yalnızca bir kurtuluş günü değil, aynı zamanda imanın, vatan sevgisinin ve millet olma bilincinin destanlaştığı bir gün olduğunu söyledi.

Maraş halkının, destek almadan, yalnızca inancıyla, cesaretiyle ve kararlılığıyla düşmanı topraklarından söküp attığını belirten Ünlüer, şunları kaydetti:

"Bu destan, sadece Maraş'ın değil, tüm milletimizin kaderini değiştiren, Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini yakan bir zaferdir. Kahraman ecdadımız, namus bildiği vatan toprağını canı pahasına savunmuş, 'Maraş bize mezar olmadan, düşmana gülzar olamaz' diyerek bağımsızlığa olan sarsılmaz inancını tarihe kazımıştır. Bu olağanüstü zaferi, şehrimize kazandırarak adımızı 'Kahraman' yapan Sütçü İmam, Arslan Bey, Rıdvan Hoca, Senem Ayşe ve ismini sayamadığımız nice kahramanlarımıza ve Maraş halkına destansı mücadelesi ve fedakarlığı için şükranlarımı sunuyorum. Onların manevi huzurunda eğiliyorum. Onların gösterdiği bu kahramanlık bugün de bize yol göstermekte, her zorluk karşısında daha güçlü durmamızı sağlayan en büyük ilham kaynağımız olmaktadır."

Ünlüer, bu toprakların, sadece kahramanlıklarla değil, acılarla da sınanan bir şehir olduğunu belirterek, "6 Şubat 2023'te yaşanan büyük deprem felaketiyle nice canımızı yitirdik, şehrimiz maalesef ağır yaralar aldı. Geçmişte olduğu gibi atalarımızdan aldığımız ruhla Kahramanmaraş'ı hep birlikte inşa edeceğiz." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de 6 Şubat 2023'te büyük bir felaketin yaşandığını hatırlattı.

Tarihin tekerrür ettiği bir noktada olduklarını belirten Görgel, "Bundan 105 yıl önce, bu kadim şehir, istiklali için gözünü kırpmadan can veren kahramanların destanına şahit olmuştu. İşte bugün de aynı ruhla, aynı inançla buradayız. Depremin açtığı yaralar, kayıplarımızın hüznü hala içimizi burkuyor ama biliyoruz, bu şehrin evlatları, yılmayanların, yıkılmayanların torunlarıdır. Biz, Sütçü İmam'ın, Senem Ayşe'nin, Arslan Bey'in, Ali Sezai Efendi'nin torunlarıyız. Biz, esareti değil, şerefi tercih edenlerin mirasçısıyız." diye konuştu.

Programa, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Tuba Köksal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, siyasi parti temsilcileri, diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.