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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçesinde 4.1 Büyüklüğünde Deprem

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçesinde 4.1 Büyüklüğünde Deprem

Güncel Haberler

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde, 7 kilometre derinlikte bugün saat 00.51’de 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, 7 kilometre derinlikte bugün saat 00.51'de 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bugün saat 00.51'de; 7 kilometre derinlikte 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Küçüknacar Mahallesi'nde 4.1 büyüklüğündeki depremin 9.7 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.

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Kaynak: ANKA / Güncel

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Güncel Haberler

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