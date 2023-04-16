Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçesinde 4.1 Büyüklüğünde Deprem
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Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde, 7 kilometre derinlikte bugün saat 00.51’de 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, 7 kilometre derinlikte bugün saat 00.51'de 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bugün saat 00.51'de; 7 kilometre derinlikte 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Küçüknacar Mahallesi'nde 4.1 büyüklüğündeki depremin 9.7 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.
Kaynak: ANKA / Güncel