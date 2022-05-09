Kahramanmaraş'ın doğa harikası: 'Kanlıbüvet'

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'taki Kanlıbüvet kanyonu doğası, soğuk suları ve göletiyle eşsiz görüntüler sunuyor.

Andırın'a bağlı Emirler Köyünde bulunan Kanlıbüvet kanyonu, çevresindeki dağlardan çıkan kaynak suları ile besleniyor. Yeşil ve mavinin renk cümbüşüne dönüştüğü bölge, temiz havası ile ilgi çekiyor. Yakın zamanda keşfedilen bölge, özellikle berrak suyu ile dikkat çekiyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden ziyaretçilerini ağırlayan bölge yaz mevsiminde vatandaşların uğrak yerlerinden biri olarak gösteriliyor.

Doğal güzellikleri ile Andırın'ın önemli bir yer olduğunu ifade eden Cemal Aksoy, "Andırın ilçesinde Çınargeçidi, Kayranlı ve Kırksuyu gibi önemli doğal yeleri vardı. Kanlıbüvet'in ise soğuk suyu ve temiz havası var. Buraya gelen vatandaşlardan çevreye çöp atmamalarını istiyoruz" dedi.

Kanlıbövet'i görmek için Erzurum'dan geldiğini söyleyen Orhan İşçi ise "Andırın'dan 10 kilometre uzaklıkta ve güzel bir köy yolundan geçip geliyoruz. Adeta saklı cennet bu tür yerlerin daha temiz kullanılması gerekir. İnsanlardaki çevre bilincinin de gelişmesi ve daha da güzelleştirilmesi gerekir" diye konuştu.

(Halil Ulubey - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel