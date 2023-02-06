Kahramanmaraş'ın Afşin Belediye Binası İkinci Depremde Yıkıldı, Binada Kalan Vatandaşın Yardım Çağrısı Kameralara Yansıdı

Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremde, Afşin Belediyesi binasının bir bölümü yıkılırken kalan bölümü de çöktü. Binanın içerisinden bir vatandaşın bağırarak yardım istediği anlar kamera görüntülerine yansıdı.

Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremde, Afşin Belediyesi binasının bir bölümü yıkılırken kalan bölümü de çöktü. Binanın içerisinden bir vatandaşın bağırarak yardım istediği anlar kamera görüntülerine yansıdı.

Bugün sabah saat 04.17'de meydana gelen merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7,7 büyüklüğündeki deprem, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis'te de hissedildi. Ardından 13.24'te Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin ardından Elbistan, Afşin ve Göksun gibi birçok ilçede binalar yıkıldı.

Afşin Belediyesi binasının bir bölümü yıkılırken kalan bölümünde de çökme meydana geldi. Binanın içerisinden bir vatandaşın bağırarak yardım istediği anlar kamera görüntülerine yansıdı.