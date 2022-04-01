KAHRAMANMARAŞ - İlk teravih namazı kılındı - Haberler

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KAHRAMANMARAŞ - İlk teravih namazı kılındı

AA - Tunahan Akgün - Güncel
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Kahramanmaraş kent merkezi (Drone) Abdulhamithan Camisi (Drone) Vatandaşların camiye gelişi Camide vaaz dinleyen vatandaşlar Vatandaşların namaz kılması KAHRAMANMARAŞ - Vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını kıldı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş kent merkezi (Drone)

Abdulhamithan Camisi (Drone)

Vatandaşların camiye gelişi

Camide vaaz dinleyen vatandaşlar

Vatandaşların namaz kılması

KAHRAMANMARAŞ - Vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını kıldı.

Kahramanmaraş'ta da ramazan ayının ilk teravihinde camilere akın eden vatandaşlar, namaz başlayıncaya kadar Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Vatandaşların büyük bölümü Türkiye'nin en büyük camileri arasındaki Abdulhamithan Camisi'ni doldurdu.

Okunan Kur'an-ı Kerim ve ilahileri dinleyen vatandaşlar daha sonra teravih namazını kıldı.

Adıyaman

Adıyaman'da da ramazanın ilk teravihi dolayısıyla birçok cami doldu.

İl Müftüsü Mehmet Taşçı, tarihi Ulu Cami de teravih namazı öncesi ramazanla ilgili vaaz verdi.

Vaazın ardından vatandaşlar ilk teravihi kıldı.

KAHRAMANMARAŞ - İlk teravih namazı kılındı

KAHRAMANMARAŞ - İlk teravih namazı kılındı

KAHRAMANMARAŞ - İlk teravih namazı kılındı

AA / Tunahan Akgün - Güncel

Teravih Namazı, Kahramanmaraş, Drone, Namaz, Güncel, Haberler

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