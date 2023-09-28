Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Operasyon Raporunu Açıkladı

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, 21-27 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarda uyuşturucu madde kullanımı, kaçakçılık ve trafik ihlalleriyle mücadele etti. Operasyonlar sonucunda birçok şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı ve uyuşturucu maddeler, kaçakçılık malzemeleri ele geçirildi. Ayrıca siber suçlarla mücadele kapsamında internet sitelerine erişim engeli konuldu.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, 21-27 Eylül 2023 tarihleri arasında icra edilen operasyonel faaliyetlerin raporunu açıkladı.

Bu faaliyetler çerçevesinde, Uyuşturucu Madde kullanmaktan 48 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Bu operasyonlarda 146 sentetik uyuşturucu hap, 39 gram metamfetamin, 522 gram esrar, 5 gram skunk, 3 gram eroin ve 44 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Aynı zamanda kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde 5 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi. Bu operasyonlarda ise, 500 kilogram kıyılmış tütün, 5 av tüfeği, 60 tüfek fişeği, kurusıkı tabanca, 8 ruhsatsız tabanca ve 6 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde, 14 bin 785 araç kontrol edildi. Kural ihlalinde bulunan 342 araç sürücüsüne toplam 666 bin 157 TL trafik idari para cezası uygulandı. Bunun yanında 105 araç trafikten men edilirken alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen 6 şahsın sürücü belgesine el konuldu.

Siber Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde ise içeriği uygun olmayan 146 internet sitesine erişim engeli konuldu. - KAHRAMANMARAŞ