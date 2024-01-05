Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tuğgeneral İnan, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde Esra Hacioğlu Karakaya'nın "Göz bebeğimsin", "Haber"de Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye Yüzyılı" fotoğraflarını oylayan İnan, "Spor"da ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" adlı karesini seçti.

İnan, "Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "İçimdeki çocuk" ve "Gazze: Kanıt" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Toz duman" fotoğraflarına oy verdi.

Tuğgeneral İnan, fotoğraflar arasında seçim yapmakta çok zorlandığını belirterek, seçkide yer alan Filistin ile ilgili kareleri incelerken bir yandan hüzünlendiğini diğer yandan ise yaşanan zulme karşı öfkelendiğini söyledi.

Özellikle de 6 Şubat depremlerine ilişkin karelerden çok etkilendiğini anlatan İnan, "Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı olarak fotoğrafları gördüğümde oradaki emeği, azmi, çalışmayı ve yardımı tekrar hatırlamış oldum." diye konuştu.