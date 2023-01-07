KAHRAMANMARAŞ - İki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı Güncel Haberler Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Harun M. (19) yönetimdeki 46 LT 888 plakalı otomobil ile Abdulkadir Ş. (19) idaresindeki 01 DT 474 plakalı otomobil Ceyhan Mahallesi Göktürk Caddesi'nde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yolda yürüyen yaya anne Filiz Ş. (49) ile oğlu Berke Ş'ye (19) çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobildeki 4 kişi ile yaya olan anne oğul, ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan yaya olan Berke ile otomobildeki 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, çarpışan otomobillerden birinin daha sonra da yayalara çarpması yer alıyor. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Elbistan Güncel Haberler

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