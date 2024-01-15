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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesini ziyaret etti

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şerefoğlu Mahallesi'nde şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesini ziyaret ettikten sonra mezarlıkta kabrini ziyaret etti. Daha sonra depremzedeler için yapılan TOKİ konutlarında incelemelerde bulunan Bakan Yerlikaya, Kahramanmaraş Valiliği'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in Şerefoğlu Mahallesi'nde ailesini ziyaret ettikten sonra mahalle mezarlığına geçti. Bakan Yerlikaya, burada şehit Özdemir'in kabrini ziyaret edip, çiçek bıraktı. Kur'an-ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından Yerlikaya, Karacasu Mahallesi'ne geçerek depremzedeler için yapılan TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu. Bakan Yerlikaya, Kahramanmaraş Valiliğini de ziyaret ederek yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldıktan sonra kentten ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İçişleri Bakanı Kahramanmaraş Müslüm Piyade Valilik Güncel Haberler

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