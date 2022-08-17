Kahramanmaraş haberleri... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı Güncel Haberler Kahramanmaraş haberi... Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, bu kapsamda Gökçek Mahallesi'nde yaşayan A.K. (67) ve H.İ.K'nın Hint keneviri ekimi yaptığı bilgisine ulaştı. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 6 kök Hint keneviri ve 50 gram kubar esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Güncel AA / İzzet Mazı Kahramanmaraş Elbistan Güncel Haberler

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