Kahramanmaraş haberleri: Kahramanmaraş'ta polis, üniversitelileri uyuşturucuya karşı bilgilendirdi Güncel Haberler Kahramanmaraş gündem haberi... Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri üniversite öğrencilerini uyuşturucuya karşı bilgilendirdiNarkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Narko-Nokta faaliyetleri kapsamında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğrencilerine yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri üniversite öğrencilerini uyuşturucuya karşı bilgilendirdi Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Narko-Nokta faaliyetleri kapsamında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğrencilerine yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Öğrencilere uyuşturucu madde kullanımı ve madde bağımlılığı hakkında bilgi veren ekipler, ayrıca "UYUMA" uygulamasının tanıtımını yaparak öğrencilere bilgilendirme broşürleri dağıttı. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Çalı Sütçü İmam Üniversitesi Emniyet Müdürlüğü Kahramanmaraş Güncel Haberler

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