Kahramanmaraş haberleri | Kahramanmaraş'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Kahramanmaraş haberine göre Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
İ.A. (42) yönetimindeki 46 FU 230 plakalı otomobil, Ayaklıcaoluk Mahallesi Peynirdere Kavşağı'nda R.Ç. (30) idaresindeki 46 ADU 408 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki M.Ç. (60), M.A. (6), A.A. (9), Y.A, (39) ve D.F. (98) yaralandı.
Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
AA / Tunahan Akgün - Güncel