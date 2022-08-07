Kahramanmaraş haberleri | Kahramanmaraş'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı Kahramanmaraş haberine göre Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. İ.A. (42) yönetimindeki 46 FU 230 plakalı otomobil, Ayaklıcaoluk Mahallesi Peynirdere Kavşağı'nda R.Ç. (30) idaresindeki 46 ADU 408 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlardaki M.Ç. (60), M.A. (6), A.A. (9), Y.A, (39) ve D.F. (98) yaralandı. Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Güncel AA / Tunahan Akgün Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kahramanmaraş haberleri | Kahramanmaraş'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.