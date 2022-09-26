Kahramanmaraş haberleri! Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı Güncel Haberler Kahramanmaraş gündem haberi: Kahramanmaraş'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı. Kahramanmaraş'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. yakalandı. Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Divanlı Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan G.T'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 20 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını belirledi. Zanlılar, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Güncel Kaynak: AA / İzzet Mazı Kahramanmaraş Narkotik Güncel Haberler

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