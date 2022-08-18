Kahramanmaraş haberleri! Kahramanmaraş'ta kaçak av yapan 4 kişi suçüstü yakalandı Güncel Haberler Edinilen Kahramanmaraş haberine göre Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, kaçak avlanan 4 kişi suçüstü yakalandı. Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, kaçak avlanan 4 kişi suçüstü yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı, kırsal Anzorey Mahallesi'nde kaçak avcılık yapıldığı bilgisine ulaştı. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişiyi avladıkları 5 tavşan ile suçüstü yakaladı. Jandarmanın bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilere toplam 39 bin lira idari para cezası kesildi. Şüphelilere ait araç, avda kullanıldığı için mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere muhafaza altına alındı, 2 av tüfeği ve projektöre ise el konuldu. Güncel Kaynak: AA / Sinan Doruk Kahramanmaraş Jandarma Hisarcık Afşin Güncel Haberler

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