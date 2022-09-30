Kahramanmaraş haberleri! Kahramanmaraş'ta izinsiz kazı yapan 4 kişi yakalandı
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Kahramanmaraş bölgesinden gelen habere göre Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 4 zanlı suçüstü yakalandı.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 4 zanlı suçüstü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Arıtaş Mahallesi Göllüce mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Ekipler, kazıda kullanılan dedektör, kazma ve kürek gibi malzemelere el koydu.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel