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Kahramanmaraş haberleri | Kahramanmaraş'ta gölete giren çocuk boğuldu

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Kahramanmaraş haberleri | Kahramanmaraş'ta gölete giren çocuk boğuldu

Kahramanmaraş haberi: Kahramanmaraş'ın Onişubat ilçesinde baraj göletine giren çocuk boğuldu.

Kahramanmaraş'ın Onişubat ilçesinde baraj göletine giren çocuk boğuldu.

Osman Zaro Andani (16) arkadaşlarıyla Menzelet Barajı göletine girdi. Bir süre sonra Andani'nin suda çırpınarak gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve dalgıç ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın sonucu Andani'nin cansız bedenini sudan çıkardı.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel

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