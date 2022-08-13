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Kahramanmaraş haberleri! Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem

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Kahramanmaraş haberleri! Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş haberleri: Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.50'de Dulkadiroğlu ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,1 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Kahramanmaraş Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçmiş olsun değerli Kahramanmaraşlılar. İlimizde yaşanan deprem sonrası şimdiye kadar olumsuz bir ihbar alınmamıştır. Afet çalışma gruplarımız tarafından gerçekleştirilen saha taramalarında şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Tunahan Akgün - Güncel

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Deprem AFAD Güncel Haberler

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