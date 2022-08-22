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Kahramanmaraş haberi: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

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Kahramanmaraş haberi: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş haberi: Kahramanmaraş'ta polisin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında son bir haftada gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta polisin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında son bir haftada gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler, Kahramanmaraş ve Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Kent merkezi ve Elbistan ilçesinde son bir hafta içinde 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde, ikamet ve araçlarında narkotik köpeği "Alfi" desteğiyle yapılan aramada, çeşitli uyuşturucu maddeler ve paketleme aparatları ile av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y, O.K, M.B, Ö.T, F.C, F.K, M.K. ve F.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Kahramanmaraş Elbistan Güncel Haberler

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