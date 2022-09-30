Kahramanmaraş haberi! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Kahramanmaraş haberler: Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esence Mahallesinde H.D'nin evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar uyuşturucu ve çeşitli aparatlar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Sinan Doruk Kahramanmaraş Hisarcık Afşin Güncel Haberler

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