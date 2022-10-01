Kahramanmaraş haberi | Kahramanmaraş'ta tır ile çarpışan traktörün sürücüsü ağır yaralandı Güncel Haberler Kahramanmaraş haberler... Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, tırla çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, tırla çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı. İsmet C. (34) yönetimindeki 33 AHK 014 plakalı tır, Kahramanmaraş- Osmaniye kara yolu Beyoğlu Mahallesi girişinde, Ejder O. (71) idaresindeki 46 AEK 600 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü Ejder O, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Türkoğlu Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı. Güncel Kaynak: AA / İzzet Mazı Kahramanmaraş Osmaniye Beyoğlu Güncel Haberler

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