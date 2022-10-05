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Kahramanmaraş haberi: Kahramanmaraş'ta saman hırsızlığı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı

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Kahramanmaraş haberi: Kahramanmaraş'ta saman hırsızlığı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı

Edinilen Kahramanmaraş haberine göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, 2,5 ton saman çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, 2,5 ton saman çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaömer Mahallesi'nde yaşayan A.K'nin samanlarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, O.D. ve B.Ç'yi ilçe merkezinde samanları satacakları sırada suçüstü yakaladı.

Zanlılar işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel

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