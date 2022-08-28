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Kahramanmaraş haberi! KAHRAMANMARAŞ'TA İKİNCİ YANGINDA 1 HEKTARLIK ALAN YANDI

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Kahramanmaraş bölgesinden gelen habere göre Kahramanmaraş'ın Kısıklı mevkinde yangın devam ederken, merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Bulanık Mahallesi'ndeki ormanda da alevler yükseldi.

Kahramanmaraş'ın Kısıklı mevkinde yangın devam ederken, merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Bulanık Mahallesi'ndeki ormanda da alevler yükseldi. İhbar üzerine yangın yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında 1 hektar orman zarar gördü.

Öte yandan Kısıklı bölgesindeki yangında ise ormanın sarp olması nedeniyle ekipler, alevlere güçlükle müdahale ediyor.

235 kişi, alevleri söndürmek için 9 arazöz, 2 su tankı, 4 dozer, 4 itfaiye aracı, 3 yangın ilk müdahale aracıyla karadan, 7 helikopter ile 5 uçak da havadan destek veriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Güncel Haberler

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