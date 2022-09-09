Kahramanmaraş haberi | Kahramanmaraş'ta hırsızlık iddiasıyla 2 kişi yakalandı
Güncel Haberler
Kahramanmaraş haberleri: ??????? Kahramanmaraş'ta 4 elektrik trafosundan malzeme çaldığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
??????? Kahramanmaraş'ta 4 elektrik trafosundan malzeme çaldığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Kent merkezinde bir elektrik dağıtım şirketine ait 4 trafodan hırsızlık yapılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla M.E. ve M.K'yi gözaltına aldı.
Zanlıların işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel