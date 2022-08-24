Kahramanmaraş haberi... Kahramanmaraş'ta bir kişi pompalı tüfekle yaralandı
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Kahramanmaraş gündem haberi | Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde pompalı tüfekle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde pompalı tüfekle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Şehit Evliya Mahallesi, Şehit Abdullah Caddesi'nde M.C. pompalı tüfekle daha önceden husumetli olduğu öğrenilen E.G'ye ateş etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı E.G, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel