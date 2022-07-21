Kahramanmaraş haberi... Kahramanmaraş'ta bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı - Haberler

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Kahramanmaraş haberi... Kahramanmaraş'ta bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

AA - İzzet Mazı - Güncel
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Kahramanmaraş haberi... Kahramanmaraş'ta bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş haber... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda Pazarcık ilçesinde yaşayan E.Y'nin bir evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 56 kök Hint keneviri ile bir miktar metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için jandarmaya götürüldü.

AA / İzzet Mazı - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kahramanmaraş Güncel Haberler

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