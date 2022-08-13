Kahramanmaraş haberi: Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem Kahramanmaraş bölgesinden gelen habere göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi olan depremle ilgili yapılan açıklamada, saat 06.50'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Depremin 7,01 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. Güncel Demirören Haber Ajansı / Umutcan Ören Kahramanmaraş Deprem AFAD Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kahramanmaraş haberi: Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.