Kahramanmaraş haberi | Kahramanmaraş'ta 117 kilogram esrar ele geçirildi Kahramanmaraş gündem haberine göre Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 117 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 117 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Kökünü Kurutma Operasyonu" kapsamında bir nakliye aracını takibe aldı. Şüpheli aracı Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunda durduran ekipler, dedektör köpek "Alfi" yardımıyla yaptıkları aramada 117 kilogram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü M.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Güncel AA / Tunahan Akgün Emniyet Müdürlüğü Kahramanmaraş Güncel Haberler

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