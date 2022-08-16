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Kahramanmaraş haber... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş haber... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Kahramanmaraş gündem haberi: Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, 9 şüpheliyi uyuşturucu alışverişi sırasında suçüstü yakaladı.

Zanlıların üzerlerinde ve ortak kullandıkları adreste yapılan aramada, tabanca, av tüfeği, hassas terazi ve satışa hazır vaziyette çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / İzzet Mazı - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kahramanmaraş Narkotik Güncel Haberler

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