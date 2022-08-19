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Kahramanmaraş haber! Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 2 pazarcı yaralandı

Kahramanmaraş haber! Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 2 pazarcı yaralandı

Kahramanmaraş gelişmesine göre Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 pazarcı yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 pazarcı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şeyh Adil Mahallesi Veysi Kaynak Bulvarı'nda kurulan pazar yerine gelen F.B, elindeki av tüfeğiyle henüz bilinmeyen bir nedenle pazar esnafı A.E. ve Ü.K'ye ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan A.E ve Ü.K, ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli F.B, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel

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