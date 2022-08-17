Kahramanmaraş haber: Kahramanmaraş'ta sahte ve kaçak içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı Güncel Haberler Kahramanmaraş haber... Kahramanmaraş'ta 30 litre etil alkol, 65 litre kaçak alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Kahramanmaraş'ta 30 litre etil alkol, 65 litre kaçak alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol imalatı yapan ve kaçak alkol satanlara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karacasu Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, 30 litre etil alkol, 65 litre kaçak alkol, 1,5 litre alkol yapımında kullanılan aroma ele geçirdi. Gözaltına alınan M.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.? Güncel AA / İzzet Mazı Emniyet Müdürlüğü Kahramanmaraş Güncel Haberler

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