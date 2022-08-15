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Kahramanmaraş haber: Kahramanmaraş'ta otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

Kahramanmaraş haber: Kahramanmaraş'ta otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

Kahramanmaraş haberler: Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

N.Ö. (50) yönetimindeki 46 AEG 963 plakalı otomobil, Ö.İ. (20) idaresindeki 46 F 2668 plakalı traktörün römorkuna Elbistan- Malatya karayolunda çarptı.

Kazada sürücü Ö.İ ile araçlarda yolcu konumundaki A.İ, E.U ve M.Ö. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Gökhan Çalı - Güncel

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