Kahramanmaraş haber: Kahramanmaraş'ta otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
Kahramanmaraş haberler: Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
N.Ö. (50) yönetimindeki 46 AEG 963 plakalı otomobil, Ö.İ. (20) idaresindeki 46 F 2668 plakalı traktörün römorkuna Elbistan- Malatya karayolunda çarptı.
Kazada sürücü Ö.İ ile araçlarda yolcu konumundaki A.İ, E.U ve M.Ö. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Gökhan Çalı - Güncel