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Kahramanmaraş haber... Kahramanmaraş'ta okula başlayan 2 bin 100 öğrenciye kırtasiye desteği

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Kahramanmaraş haber... Kahramanmaraş'ta okula başlayan 2 bin 100 öğrenciye kırtasiye desteği

Kahramanmaraş haberler... Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, "Dermankart" adı verilen ofisler aracılığıyla okula başlayan 2 bin 100 öğrencinin okul çantası ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşıladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, "Dermankart" adı verilen ofisler aracılığıyla okula başlayan 2 bin 100 öğrencinin okul çantası ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşıladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, sağlanan sosyal yardımlarla ilk ve ortaokul öğrencilerine kırtasiye desteğinde bulunulduğu belirtildi.

Sosyal destek kapsamında 2 bin 100 öğrenciye, kırtasiye destekleri kapsamında defter, kalem, çanta, ve boyalı kalem gibi bir çok malzeme dağıtıldığı aktarılan açıklamada, Belediye Başkanı Hayrettin Güngör tarafından öğrencilere mektupta gönderildiği belirtilerek, mektupta, "Güzel bir yaz tatilinden sonra tekrar okuluna kavuştun. Hayat yolculuğunda yepyeni bir sayfa daha açtın. Okul hayatında sana katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu küçük hediyemizi kabul etmeni ve güzel günlerde kullanmanı dilerim." ifadelerinin yer aldığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel

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