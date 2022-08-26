Kahramanmaraş haber: KAHRAMANMARAŞ - Kayıp kişinin cesedi uçuruma yuvarlanan otomobilinde bulundu Güncel Haberler Kahramanmaraş haberi... Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde ailesinin kayıp ihbarı yaptığı kişinin cesedi, uçuruma yuvarlanan otomobilinde bulundu. Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde ailesinin kayıp ihbarı yaptığı kişinin cesedi, uçuruma yuvarlanan otomobilinde bulundu. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ambar Mahallesi Çamdibi mevkisinde bir aracın uçuruma yuvarlandığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Bölgeye, itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen kişinin 24 Ağustos'ta yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Hasan Yavuz olduğunu tespit edildi. Yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki ceset, kurtarma ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılarak sağlık personeline teslim edildi. Kaynak: AA / Güncel 112 Acil Çağrı Kahramanmaraş Ekinözü Güncel Haberler

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