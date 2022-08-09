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Kahramanmaraş haber: Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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Kahramanmaraş haber: Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş haberi... Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandıB.B. idaresindeki 46 ADD 687 plakalı otomobil ile A.D, yönetimindeki 46 U 0286 plakalı otomobil Şeyh Adil Mahallesi Rafet Efendi Caddesi'nde çarpıştı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

B.B. idaresindeki 46 ADD 687 plakalı otomobil ile A.D, yönetimindeki 46 U 0286 plakalı otomobil Şeyh Adil Mahallesi Rafet Efendi Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada, sürücü A.D. ile diğer otomobilde bulunan Ü.Ç. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

AA / Ömer Faruk Salman - Güncel

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