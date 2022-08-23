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Kahramanmaraş haber: Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

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Kahramanmaraş haber: Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kahramanmaraş gündem haberi: Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 1 yıl 13 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü S.S'nin (36) kentte olduğunu belirledi.

Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan S.S. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel

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