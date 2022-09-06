KAHRAMANMARAŞ'TA ATIK KAĞIT DEPOSUNDA YANGIN Güncel Haberler KAHRAMANMARAŞ'ta, kağıt fabrikasının atık kağıt deposunda yangın çıktı. KAHRAMANMARAŞ'ta, kağıt fabrikasının atık kağıt deposunda yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibince müdahale ediliyor. Yangın, akşam saatlerinde Gaziantep- Kahramanmaraş karayolu üzerindeki atık kağıt deposunda çıktı. Depodan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi devam ediyor. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kahramanmaraş Gaziantep İtfaiye Güncel Haberler

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