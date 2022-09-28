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Son dakika haberi | KAHRAMANMARAŞ - Dört kardeşin yangından kurtarılması itfaiye kamerasınca görüntülendi

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Son dakika haberi | KAHRAMANMARAŞ - Dört kardeşin yangından kurtarılması itfaiye kamerasınca görüntülendi

Son dakika gündem haberi: Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yangında dumandan etkilenen 4 kardeşin kurtarılması itfaiye ekiplerinin kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yangında dumandan etkilenen 4 kardeşin kurtarılması itfaiye ekiplerinin kamerasına yansıdı.

Duraklı Mahallesi Sakarya Caddesi'nde bulunan bir ikamette henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, evdeki yabancı uyruklu kardeşler Melek B. (2), Sali B. (4), Yusuf B. (6) ve İheb B. (7) dumandan etkilendi.

Olay yerine gelen ambulansta sağlık kontrolleri yapılan kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, çocukların kurtarılma anları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, itfaiyecilerin olay yerine gidişleri, yangından dolayı evin odalarına sığınan 4 kardeşin itfaiyeciler tarafından kucaklanarak ikametten tahliye edilmesi ve çocukların sakinleştirilmesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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