Kahramanmaraş haber: Göksun Kaymakamı Mustafa Caner Culukar göreve başladı Güncel Haberler Kahramanmaraş yerel gündem haberine göre Göksun Kaymakamlığına atanan Mustafa Caner Culukar görevine başladı. Göksun Kaymakamlığına atanan Mustafa Caner Culukar görevine başladı. Afyonkarahisar'ın Hocalar Kaymakamlığı'ndan Göksun'a atanan Culukar, ilçeye gelerek görevine başladı. Culukar, görev süresince tüm kurum amirleri ve özellikle vatandaşlarla birlikte kente katkı sunmaya çalışacaklarını belirtti. AA muhabirlerinin ziyaret ettiği Culukar'a AA muhabiri İzzet Mazı'nın AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında birinci olan "Oğullarının emaneti Atmaca" adlı fotoğrafı hediye edildi. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Çalı Karahisar Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kahramanmaraş haber: Göksun Kaymakamı Mustafa Caner Culukar göreve başladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.