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Kahramanmaraş haber: Göksun Kaymakamı Mustafa Caner Culukar göreve başladı

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Kahramanmaraş haber: Göksun Kaymakamı Mustafa Caner Culukar göreve başladı

Kahramanmaraş yerel gündem haberine göre Göksun Kaymakamlığına atanan Mustafa Caner Culukar görevine başladı.

Göksun Kaymakamlığına atanan Mustafa Caner Culukar görevine başladı.

Afyonkarahisar'ın Hocalar Kaymakamlığı'ndan Göksun'a atanan Culukar, ilçeye gelerek görevine başladı.

Culukar, görev süresince tüm kurum amirleri ve özellikle vatandaşlarla birlikte kente katkı sunmaya çalışacaklarını belirtti.

AA muhabirlerinin ziyaret ettiği Culukar'a AA muhabiri İzzet Mazı'nın AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında birinci olan "Oğullarının emaneti Atmaca" adlı fotoğrafı hediye edildi.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel

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